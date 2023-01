Mentalny odlot Agnieszki Kaczorowskiej

Powie nam, jak żyć lepiej, wydajniej, weselej. Aby utwierdzić w zachwycie fanów i przekonać krytyków, że jest do tego stworzona, przeprowadziła motywacyjną transmisję na żywo. Oto próbka umiejętności Agi. – W dzisiejszych czasach złe zarządzanie swoim paliwem i energią życiową będzie nas zmuszało, żeby niestety strasznie często musieć przystawać na tankowaniu paliwa. Dobrze jest nauczać się zarządzać energią życiową – stwierdza gwiazda. Kaczorowska ma też bezcenną radę dla ludzi zmęczonych codziennością. – Jeśli jesteś zmęczona, zorganizuj tak swoją rzeczywistość, żeby odpocząć – wskazuje. Ktoś mógłby pomyśleć, że to takie bzdury, niby-mądrości. Nie, nie. Agnieszka jest nie w ciemię bita. – Chcę wam dawać narzędzia inspiracji i nadzieję, ale praca należy do was. Od samego słuchania lajwa nic się nie wydarzy – zaznacza rozsądnie. No, to do roboty!

Trudne życie na salonach

Może Bożenka mogłaby „skołczingować” Jessicę Mercedes? Wydaje się, że jedna z czołowych polskich „szafiarek” potrzebuje porad dotyczących „paliwa życiowego” itd. W rozmowie z Żurnalistą influencerka podzieliła się trudnym, umówmy się, doświadczeniem z zagranicznych wojaży.