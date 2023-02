Wielkie "czystki" w stacji TV. Pracę traci m.in. Kurdej-Szatan

Stacja Zoom TV, chciała podobnie jak inne duże telewizje, mieć swój poranny program. Od lat TVN emituje "Dzień Dobry TVN", a TVP2 "Pytanie na Śniadanie". Oba formaty cieszą się niesłabnącą popularnością.

"Poranny rogal" w Zoom TV prowadziło kilka par. "Program prowadzili między innymi: piosenkarz Sławomir i Kajra, artystka kabaretowa Katarzyna Pakosińska z mężem Iraklim Basilaszwilim, aktorka Katarzyna Zielińska z siostrą Karoliną Zielińską, aktorka Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż Rafał Szatan, muzycy Krzysztof Skiba i Jacek Kawalec, Beata i Łukasz Rybarscy" – opisuje "Super Express".

Koniec "Rogala"

Zdecydowano jednak o zakończeniu realizacji programu. To oznacza, że pracę straci ponad 10 osób – to tylko prowadzący. Do tego dochodzi jeszcze produkcja i osoby pracujące przy całym programie.

Branżowy serwis press.pl podaje, że Zoom TV emitował program od 4 lipca 2022 roku, codziennie w paśmie porannym. "Premierową emisję zakończono w grudniu ub.r. Z danych Nielsen Media od 4 lipca do 18 grudnia obejmujących wszystkie emisje wynika, że nadając program, stacja miała średnio 0,27 proc. udziału w grupie ogólnej 4+ oraz 0,29 proc. w komercyjnej 16-59. Dla porównania, w 2022 roku Zoom TV notował średnio 0,53 proc. udziału w grupie ogólnej 4+ oraz 0,61 proc. w komercyjnej 16-59" – czytamy.

Hejterski wpis Kurdej-Szatan

5 listopada ubiegłego roku aktorka Barbara Kurdej-Szatan zamieściła na Instagramie i Facebooku wulgarny wpis, w którym nazwała funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej "mordercami" oraz "maszynami bez mózgu". Była to reakcja na umieszczony przez "Ogólnopolski Strajk Kobiet" w mediach społecznościowych film, na którym imigranci w sposób nielegalny chcą przedostać się do Polski z terytorium Białorusi, a wspierają ich w tym tamtejsze służby.

"K***A !!!!!!!!!! K***aaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest k***a 'straż graniczna'????? 'Straż'?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO!!!! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!!K***a!!!!!! Jak tak można!!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę!!!!!!! Mordercy!!!!! Chcecie takiego rządu wciąż????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać??????? K***aaaaaaaaa!!!!!!!! I rząd, który zezwala na śmierć kobiet, zamiast na ich ratunek???? Wszyscy wiecie co się wydarzyło i co się dzieje dookoła!!!!!!" – napisała Kurdej-Szatan.

Wpis wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w życiu zawodowym Kurdej-Szatan. Współpracę z aktorką zerwała TVP.

