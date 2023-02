Gwiazdobzdur. Lans przy okazji WOŚP

Przy okazji uda się zebrać trochę pieniędzy, ale PR-owsko – szansa nie do przegapienia. Lekarkoinfluencerka Nicole Sochacki-Wójcicka, znana na Instagramie jako „Mama Ginekolog”, jak co roku zorganizowała swoją zbiórkę (każdy może otworzyć własną „e-skarbonkę”, przeznaczoną na WOŚP). Jednak liczba wpłacających bardzo ją rozczarowała. Chwyciła więc za telefon i wylała żale. – Mam 900 tys. obserwujących, stories ogląda 200–250 tys., a wpłaciło 5 tys. osób – wyliczyła, nie kryjąc zażenowania. – Zobaczcie, że to jest oficjalna zbiórka WOŚP, ja wam nie mówię, żebyście wpłacali na jakąś zbiórkę moją czy cokolwiek. Tylko na oficjalną zbiórkę WOŚP, na e-skarbonkę. To pokazuje, że coś dziwnego się dzieje i ludzie nie chcą pomagać. Nie wiem, jak to skomentować – kontynuowała influencerka. Internauci zwrócili licznie uwagę, że podobne oburzenie jest nie na miejscu, bo liczy się wspólny cel. „Mama Ginekolog” nie widzi jednak w swojej postawie nic niewłaściwego. – Właśnie przez takie osoby jak ty odechciewa się – odpowiedziała jednej z komentujących. – Nie chcę żadnego splendoru. Świadomie nigdzie nie ma, że to zbiórka „Mamy Ginekolog” tylko zbiórka wszystkich. Powiedz mi, gdzie ten splendor? PS Zdecydowałam, że nie zrezygnuję z dyżuru na rzecz pójścia do studia WOŚP – podsumowała Nicole. Ewidentnie pani Mamie-Ginekolog nie zależy na rozgłosie. Właśnie dlatego zabrała zabawki i obrażona wyszła z piaskownicy.