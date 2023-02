PiS podbija TikToka. Chcą docierać do młodych

Chińska aplikacja przyciąga coraz więcej polityków. Tym razem z oficjalnym kontem na TikToku wystartowało Prawo i Sprawiedliwość. W pierwszym udostępnionym klipie wypowiada się Tomasz Poręba, który wspomina okres rządów PO-PSL.

– Przypomnijcie sobie, jak byliście traktowani w latach 2007-2015, kiedy wasi rówieśnicy musieli wyjeżdżać na zmywak do Londynu. Kiedy pracowaliście na umowach śmieciowych, kiedy nie mieliście żadnej perspektywy – mówi polityk.

Media nieprzychylne PiS

Poręba zaznacza również, że media są przepełnione antypisowskim przekazem. Dodaje, że "brakuje prawdziwego zrozumienia, co rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość robi".

Europoseł wymienia też zmiany, jakie zaszły w Polsce, odkąd rządzi PiS. Przypomina wprowadzenie 500+ i 300+, obniżenie wieku emerytalnego czy zerową stawkę PIT dla młodych ludzi.

Polityk zaznacza, że na TikToku partia będzie mówić, jak czuje Polskę i polskie sprawy.

– Tak, żebyście mieli inny punkt widzenia. Alternatywny do tego, który się wam próbuje wtłoczyć w głowy, a który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością – dodaje Poręba.

Europoseł zachęcił na swoim Twitterze do śledzenia partyjnego TikToka.

– Zapraszamy do śledzenia naszego TiKToka. Będzie się bardzo dużo działo i będzie bardzo ciekawie – napisał polityk.

PiS chce docierać do młodych

Jeden ze sztabowców PiS w rozmowie z serwisem 300polityka.pl podkreślił, że partia chce docierać do młodych wyborców. Dodał, że "komunikacja będzie intensywna, dostosowana do realiów platformy, z przekazem sformatowanym pod konkretnych odbiorców".

– TikTok to nie tylko nastoletni widz. Ta platforma to również setki tysięcy 20-latków, którzy chcą oglądać zróżnicowane treści. Warto do nich dotrzeć, a nie uznawać za straconych – powiedział sztabowiec PiS.

Politycy na TikToku

TikTok to popularna aplikacja społecznościowa zrzeszająca młodych użytkowników, w której mogą oni tworzyć krótkie, zabawne filmy wideo. Serwis nie jest jednak jeszcze bardzo popularny wśród polityków. Według analityki chińskiego serwisu zdecydowanym liderem wśród polityków jest dotąd prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Polityk prawie codziennie umieszcza treści związane z podatkami i krytyką obecnej partii.

