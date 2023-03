TVP zrobi program "Voice of Ukraine". Koszty pokryje strona polska

"Telewizja Polska ma umowę licencyjną na 'The Voice of Poland'. Jesteśmy w bliskim kontakcie z telewizjami ukraińskimi. Na Ukrainie licencję na Voice ma stacja 1+1, ale nie ma w tym momencie mocy produkcyjnych, realizacyjnych ani budżetowych do stworzenia takiego projektu. Zaprosiliśmy nadawców ukraińskich, żeby zrobili 'The Voice of Ukraine' u nas, w naszym studio, w naszej scenografii, w języku ukraińskim" – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" prezes TVP Mateusz Matyszkowicz.

"Zrobimy to w formie nieodpłatnej dla nich. My zachowamy dla siebie licencje na dystrybucje tego na kraj, żeby obywatele Ukrainy, którzy są w Polsce, mogli zobaczyć Voice w swoim języku, ze swoimi artystami. Strona ukraińska dostanie od nas w ramach tego barteru gotowy produkt na anteny ukraińskie" – dodał szef Telewizji Polskiej.

Realizacja programu rozpocznie się prawdopodobnie przed końcem lata. Jesienią program miałby być gotowy do emisji.

"The Voice of Poland" to niezwykle popularny format w naszym kraju. TVP produkuje nie tylko wersję "podstawową", ale też wersję dla seniorów oraz dzieci.

W lutym TVP2 liderem oglądalności

W lutym udział Telewizji Polskiej w grupie 4+ wyniósł 26,4 proc. TVP2 została liderem wśród wszystkich anten, udział anteny w lutym 2023 roku wyniósł 7,92 proc. – podano w komunikacie TVP.

Na drugim miejscu znalazła się TVP1 z udziałem miesięcznym na poziomie 7,83 proc. Najliczniejszą widownię w lutym 2023 roku zgromadził kolejny odcinek "M jak Miłość".

W TOP10 programów miesiąca znalazło się aż 6 należących do Telewizji Polskiej. Wśród kanałów tematycznych w lutym 2023 roku, w porównaniu do stycznia 2023 roku wzrost udziałów w badanych grupach wiekowych odnotowało TVP Seriale, TVP Dokument oraz TVP Info. Kanał informacyjny Telewizji Polskiej w grupie 4+ w lutym pokonał konkurencję. Natomiast porównując rok do roku największy wzrost udziałów zanotował TVP Dokument w grupie 4+, kanał podwoił udział w rynku.

