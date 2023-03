Młodzi wykształceni rozważają lockdown klimatyczny

Jednocześnie media donoszą, iż bocian na razie robi to wszystko, co robią powracające z Afryki osobniki jemu pokrewne: ogarnia sobie gniazdo, czyści pióra i… czeka na partnerkę. No bardzo przepraszamy, ale czy którakolwiek z osób redaktorskich pofatygowała się, aby porozmawiać z oboboćkiem i zapytać go, jakiej jest orientacji, jakiej płci, jak to w ogóle z tymi sprawami u bocianów? A może on się w ogóle identyfikuje jako kukułka czy inna pliszka?

Skąd w ogóle odgórne założenie, że bocian na kogokolwiek czeka? A może jest singlem, który świadomie zdecydował się uwić