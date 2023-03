Celebrytka uderza w Kościół. "Wręcz się go wstydzimy"

35-letnia żona aktora Michała Żebrowskiego jest znana w mediach społecznościowych ze swoich relacji dotyczących życia prywatnego pary. Celebrytka chętnie zabiera też głos w bieżących sprawach politycznych i społecznych.

W wywiadzie dla "Elle" Aleksandra Żebrowska postanowiła zaatakować Kościół katolicki i rząd. Dziennikarze magazynu zapytali celebrytkę dlaczego nie zdecydowała się na chrzest dwójki młodszych dzieci.

– To był czas, gdy Kościół zajmował stanowisko w naprawdę ważnych sprawach – pedofilii, in vitro, aborcji, migrantów. Miał szansę pojednać ludzi, pokazać, na czym polega miłosierdzie, co oznacza dobro i wspólnota według chrześcijańskich wartości. A zrobił coś dokładnie odwrotnego – tłumaczyła w odpowiedzi Żebrowska.

– Podzielił, upokorzył i wykluczył. (...) Nie chcieliśmy kierować dzieci do instytucji, z której stanowiskiem się radykalnie nie zgadzamy, a wręcz się go wstydzimy – podkreśliła celebrytka.

"Bolesne tematy cynicznie wywleka się na forum publiczne"

W wywiadzie Żebrowska nawiązała także do działań polskiego rządu.

– Doświadczenia poronienia nauczyły mnie pokory. Przestajesz wtedy tak szybko oceniać innych ludzi, bo nie wiesz, o jak traumatycznych przeżyciach nie chcą mówić głośno – mówiła celebrytka.

– Tymczasem właśnie te bolesne tematy cynicznie wywleka się na forum publiczne nie po to, by komukolwiek pomóc, tylko po to, żeby ideologiczną dyskusją, która z góry jest skazana na awanturę, wywołać emocje i odwrócić uwagę od tematów, z którymi rządzący sobie nie radzą – dodała Żebrowska.

Linda atakuje Kościół.

W ubiegłym roku media opisywały natomiast wyznania innego znanego aktora – Bogusława Lindy, który w trakcie wywiadu stwierdził, że Kościół katolicki zaszkodził swoją działalnością Polsce i "rozwalił naród".

Linda był gościem programu "Niech gadają" prowadzonego przez dziennikarkę Małgorzatę Domagalik. Popularny aktor został zapytany o to, czy uważa się za patriotę. Odpowiadając na to pytanie, dość niespodziewanie zaatakował Kościół.

– Jestem patriotą, bo staram się zobaczyć ten kraj, zarówno historycznie, od zaborów, rozbiorów, średniowiecza, katolicyzmu, który wszedł w którymś momencie i roz****rzył nasz kraj, czyli od Wazów, aż do teraz, i do tego, co złego zrobił z nami Kościół, jak rozwalił ten naród w ogóle – stwierdził gość "Kanału Sportowego".

