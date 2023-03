Tylko kasa, kotku

A najważniejsze to ustawić się związkowo. Mężczyzna? Ma być bogaty. – Pieniądze są wszystkim. Nie boję się powiedzieć, że pieniądze są fundamentem życia każdego z nas. Dla mnie to synonim poczucia bezpieczeństwa. Dla kobiety nie ma nic ważniejszego. Nigdy nie podrywał mnie ktoś, kto byłby na drabinie finansowej niżej niż ja – przekonuje bizneswomen Joanna Przetakiewicz. – Wiem, że wk…iam ludzi. Spotykam się z opiniami, że nie wiem nic o życiu – stwierdziła. – Kiedyś zastanawiałam się, dlaczego nie urodziłam się we Francji albo we Włoszech, ale ten etap refleksji mam już za sobą. Jestem dumna z tego, że jestem Polką, i zawsze otwarcie mówię to, co myślę – podsumowała gwiazda. Wiadomo, że znaleźli się złośliwcy, którzy twierdzą, iż najlepszą inwestycją w życiu pani Joasi było małżeństwo z Janem Kulczykiem. Podli.