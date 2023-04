Transpłciowa furtka dla policji

W praktyce wykorzystał to mężczyzna, który z blisko 400 kandydatami walczył o sześć miejsc pracy w policji w mieście Torrelodones. Na sprawdzian wiedzy przyszedł jako mężczyzna, a na testach sprawnościowych wziął do rzutu piłkę lekarską dla kobiet i oświadczył, że złożył wniosek o uznanie go za transseksualną kobietę. Regionalne władze zwróciły się o wyjaśnienie tej sytuacji do ministerstwa równości.