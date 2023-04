Celebryckie fazy po egzotycznej żabie

Gwiazdobzdur II Odurzanie się różne ma oblicza. Celebryci lubią próbować nowości, a im bardziej są one egzotyczne, tym lepiej.

Podróżniczka i instagramerka Anna Skura, która obecnie rezyduje na Bali i kreuje się na ekspertkę do spraw tej pięknej wyspy, zafundowała sobie na 38. urodziny wyjątkowy prezent. Była to „podróż”, czyli – jak poinformowała influencerka – „the journey”. Postanowiła bowiem wziąć udział w popularnej wśród gwiazd „ceremonii bufo”, do której wykorzystywany jest jad meksykańskiej żaby. Skura „doznała kosmicznej jedności, dostępu do niedualnej świadomości i głębokich doświadczeń duchowych”. – Ceremonia bufo, w której uczestniczyliśmy, całkowite rozpuszczenie ego i wywołane przez nie doświadczenie „jedności ze Wszechświatem” pokazuje wolność i nową perspektywę, która pozwala uwolnić się od ograniczających schematów, oceny i uścisku starych traum i bardzo otwiera serduszko na miłość do świata. Piękne, chociaż wcale niełatwe przeżycie – opowiedziała influencerka. – Czuję, że odchodzę, ale nie do końca – opisuje.