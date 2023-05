Niezły wał Karoliny z Białegostoku

Gwiazdobzdur II Polskie serwisy, już nie tylko plotkarskie, żyją historią Caroline Derpienski, czyli Karoliny Derpieńskiej z Białegostoku.

Białostoczanka, na co dzień zamieszkująca rzecz jasna Ju Es Ej, chwali się luksusowym życiem, zaręczynami z dwukrotnie starszym mężczyzną i szaloną wręcz popularnością w social mediach. No właśnie, tu pojawia się problem. Wszystko wskazuje bowiem na to, że zawrotna „kariera” jest najpewniej jednym wielkim oszustwem. Sprawie przyjrzał się ekspert do spraw wizerunku Wojciech Kardyś. Modelka chwali się, że jej konto na Instagramie na ponad 6,2 mln obserwujących. Więcej w Polsce ma tylko Robert Lewandowski. „Sprawdziłem Modash i wyszło, że 86 proc. followersów to fake” – wskazał Kardyś. – Derpienski jest najpopularniejszą influencerką w Indonezji, a w Indiach zajmuje pod względem popularności 400. miejsce. Świadczy to o tym, że stamtąd głównie pozyskuje followersów. Podejrzewam, że kupuje najtańsze „paczki” followersów, żeby wyboostować konto, przez boty trwałoby to o wiele dłużej – wyjaśnił ekspert w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.