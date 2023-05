Balon pilnie poszukiwany

Który balon, panie ministrze?

Idiotę pan ze mnie robi?! Ten z Białorusi, a niby który?!

Ale który z Białorusi?

No jak to: który? A niby ile ich do nas wleciało?

No właśnie… Liczyliśmy w sztabie ostatnio i wyszło nam, że pięć…

Że co?!

To znaczy – pięć z Białorusi i jeszcze dwa z obwodu kalinin… Przepraszam, królewieckiego.

I co wy z tym robicie?

Trwają intensywne i wytężone poszukiwania! Panie ministrze, dobrze się pan czuje?