TikTok pozywa rząd Montany. Żąda odblokowania platformy w tym stanie

Kierownictwo TikToka pozwało stan Montana w USA, bo jego władze zablokowały swoim mieszkańcom dostęp do tej platformy.

Zakaz ogranicza wolność słowa?

Poniedziałkowy pozew jest reakcją na to, że w zeszłym tygodniu Montana stała się pierwszym stanem USA, który wprowadził całkowity zakaz chińskiej platformy udostępniania wideo. W oświadczeniu szefowie TikToka powiedzieli, że zakaz jest sprzeczny z prawem do wolności słowa w USA. Parę tygodni temu TikTok znalazł się "pod lupą" władz na całym świecie w związku z obawami, że dane mogą zostać przekazane chińskiemu rządowi.

Pozew złożony w poniedziałek w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Montana głosi, że pozywający domagają się obalenia "niezgodnego z prawem" zakazu. – Kwestionujemy niekonstytucyjny zakaz TikToka w Montanie, aby chronić naszą firmę i setki tysięcy jej użytkowników w tym stanie – powiedział rzecznik medium społecznościowego w oświadczeniu.

– Wierzymy, że nasze wyzwanie prawne zwycięży w oparciu o niezwykle silny zestaw precedensów i faktów – dodał.

W pozwie przedstawiciele TikToka argumentowali, że zakaz narusza konstytucyjne prawo do wolności słowa wynikające z Pierwszej Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. W skardze firmy stwierdzono, że zakaz "niekonstytucyjnie zamykał forum do wypowiedzi dla wszystkich użytkowników aplikacji".

Gdzie trafiają dane z TikToka?

Zakaz ma wejść w życie w styczniu 2024 r. Uniemożliwi sklepom z aplikacjami oferowanie TikToka, ale nie zabrania korzystania z niego osobom, które już mają tę platformę. Montana, w której żyje nieco ponad milion ludzi, zakazała aplikacji na urządzeniach rządowych w grudniu ubiegłego roku.

TikTok podaje, że ma 150 milionów amerykańskich użytkowników. Chociaż ich liczba wzrosła w ostatnich latach, nadal jest najbardziej popularna wśród nastolatków i użytkowników w wieku około 20 lat. Jednak w całym amerykańskim spektrum politycznym istnieją obawy, że TikTok może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Platforma społecznościowa jest własnością chińskiej firmy ByteDance, której przedstawiciele wielokrotnie zaprzeczali, że TikTok jest kontrolowany przez chiński rząd.

W pozwie czytamy również, że Montana przekroczyła swoje uprawnienia, zajmując się danymi użytkowników i bezpieczeństwem narodowym – co leży w gestii rządu federalnego. Pozywający twierdzą, że zakaz opiera się na "bezpodstawnych spekulacjach", według których rząd Chin może uzyskać dostęp do danych TikToka.

Prawnicy rządu Montany powiedzieli wcześniej, że spodziewają się procesów sądowych i są gotowi bronić zakazu w sądach.

Czytaj też:

Dyktat „mediów społecznościowych”?Czytaj też:

Co TikToker robi w Białym Domu? Zobacz najnowszą kampanię proszczepienną amerykańskiej administracji