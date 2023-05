"Nie ma wymówek". Premier pokazał list do swoich dzieci: Pamiętajcie, że dziś Dzień Mamy!

Dzień Matki obchodzony jest niemal na całym świecie. W Polsce celebrujemy go 26 maja. To szczególne święto poświęcone wszystkim mamom.

"Pamiętajcie, że dziś Dzień Mamy! Nie ma wymówek" – napisał na portalu społecznościowym Facebook premier Mateusz Morawiecki. Polityk pokazał także list, który zostawił dzieciom przed wyjściem do pracy.

"Ignaś, musiałem wyjść wcześniej, zostawiłem pieniądze na kwiaty dla Mamy – ukochaj ją mocno. Madzia, jak wrócisz to przygotuj jakąś miłą niespodziankę – dziś 26 maja – Dzień Matki!" – możemy przeczytać.

Życzenia od polityków

W mediach społecznościowych politycy składają życzenia z okazji obchodzonego w piątek Dnia Matki. "Składamy wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Paniom wiele spokoju, radości, szczęścia i miłości. Niech w rodzinnych domach rozbrzmiewa dziecięcy śmiech, a relacje między najbliższymi niech wypełnia wzajemna życzliwość, wdzięczność i szacunek" – napisali prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

"Pamiętajcie o swoich mamach, nie tylko od święta, ale każdego dnia. Pamiętajcie o tych, które macie szczęście mieć na co dzień, ale i tych, które pozostały w Waszych sercach" – stwierdziła europoseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska.

"Z okazji Dnia Matki składam najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Mam. Dziękujemy za Waszą troskę i zrozumienie. Życzę, aby miłość którą dajecie zawsze do Was wracała. Bądźcie szczęśliwe, radosne i zawsze dumne ze swoich dzieci" – oznajmił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dzień Matki

W Polsce Dzień Matki obchodzony jest od 1914 r. Do II wojny światowej nie przypadał on w jeden, konkretny dzień. Obecnie Dzień Matki obchodzimy 26 maja. Polska to jedyny kraj na świecie, w którym Dzień Matki przypada właśnie 26 maja.

W niektórych krajach Dzień Matki świętuje się razem z Dniem Kobiet, czyli 8 marca. Najwięcej krajów, w tym USA, Kanada, Ukraina, Niemcy, Włochy i Chiny, świętują w drugą niedzielę maja. W Wielkiej Brytanii, Irlandii i Nigerii jest to czwarta niedziela Wielkiego Postu. W krajach arabskich i na Bliskim Wschodzie Dzień Matki obchodzony jest często 21 marca. Natomiast we Francji i Szwecji – w ostatnią niedzielę maja.

