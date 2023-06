Portal Agory atakuje lokalny biznes, który płaci podatki w Polsce

3 czerwca odbyła się 2. edycja Wielkiej Aukcji Charytatywnej. Na błoniach Pałacu w Wilanowie zjawili się nie tylko gospodarze wieczoru Omenaa Mensah i Rafał Brzoska, ale także przedstawiciele największych polskich biznesów, kolekcjonerzy sztuki, artyści oraz osobowości polskiego show-biznesu. Wieczór uświetniły m.in. pokazy grupy tanecznej Next Dance Tomasza Barańskiego, występy kwartetu smyczkowego oraz Tarkowski Orkiestra pod batutą Jacka Tarkowskiego. Muzyczną niespodzianką był koncert zespołu Alphaville, który wykonał na scenie największe hity.

Aukcja charytatywna polskiego biznesu

Jednak punktem kulminacyjnym wieczoru była aukcja wyjątkowych dzieł sztuki i atrakcji z kategorii Wielkie Emocje. Wśród licytowanych eksponatów znalazły się m.in. obiekt z kolekcji Marka i Agnieszki Roeflerów, a także dzieła sztuki pozyskane dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów i instytucji, z którymi Omenaa Mensah oraz jej fundacja artystyczna OmenaArt Foundation współpracują. Ogromnym zainteresowaniem gości cieszyła się także licytacja atrakcji z kategorii Wielkie Emocje. W tym roku były to m.in. prywatne oprowadzanie przez Grażynę Kulczyk po Muzeum Susch w Szwajcarii, lekcja tenisa z Igą Świątek, wyjazd na mecz NBA z Marcinem Gortatem, kolacja z maestro Andreą Bocellim czy rejs ekskluzywnym katamaranem Sunreef zakończony kolacją w Dubaju.

W licytacji wzięło udział kilkadziesiąt osób. Najdrożej sprzedanym dziełem podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej była rzeźba Iron Maiden chorwackiego artysty Nikoli Vudraga, za którą nabywca zapłacił 3,2 mln złotych. Łączna kwota wylicytowanych podczas gali dzieł sztuki i Wielkich Emocji wyniosła 12,78 mln złotych i udało się ją zebrać w rekordowym czasie 1,5 godziny. Dzięki prywatnej donacji Rafała Brzoski, który podobnie jak w ubiegłym roku podwoił kwotę całej licytacji, udało się uzyskać 25,56 mln zł. Na wynik złożyły się także cegiełki o wartości 2,4 mln, zakupione przez wielu darczyńców podczas balu oraz dodatkowa kwota 400 tys. złotych wpłacona przez gości poza aukcją. Łączna suma uzyskana podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej 2023, czyli 28,37 mln zł z pewnością wzrośnie, bo do puli trafi jeszcze dochód z aukcji dzieł online, którą można śledzić na portalu Artinfo.pl do dziś do godz. 21:00.

– Mieliśmy nadzieję, że pobijemy ubiegłoroczny wynik, ale nie sądziliśmy, że uda nam się zebrać tak gigantyczną kwotę! Jesteśmy dumni, że nasi goście drugi rok z rzędu udowodnili, że mają wielkie serca. Młody polski biznes stanął na wysokości zadania i pokazał, jak zjednoczony i dojrzały jest w kwestiach pomagania i filantropii. Potrafi się łączyć w słusznej sprawie i wspólnym działaniem zmieniać świat na lepsze – mówią Omenaa Mensah i Rafał Brzoska. – Wylicytowaną kwotę przekażemy na edukację i wsparcie psychologiczne dla dzieci z polskich domów dziecka, dzieci ulicy z Ghany i dzieci z Ukrainy. 30% zasili projekty Konsorcjum Filantropijnego – dodają Omenaa Mensah i Rafał Brzoska.

Motywem przewodnim tegorocznej Wielkiej Aukcji Charytatywnej był barok włoski. Aby jak najlepiej oddać klimat minionej epoki i nie naruszyć zabytkowego miejsca Muzeum Pałacu w Wilanowie, zbudowano specjalną instalację artystyczną o powierzchni 2500 m2, której wnętrza przeniosły gości do XVI wieku. Prace nad całym wydarzeniem trwały 10 miesięcy, a przy jego organizacji pracował zespół 1500 specjalistów. O scenografię i detale we wnętrzach zadbała Art Director & Set Design Katarzyna Konkowska. Goście zachwycali się m.in. zaprojektowanym specjalnie na tę okazję żywym ogrodem barokowym, salą kryształową, w której stanęła prawdziwa karoca, a także wybornym menu, przygotowanym przez szefa kuchni Sebastiana Kornackiego.

– Aby docenić naszych darczyńców i rzeczywiście przenieść ich do epoki baroku, postawiliśmy na światową jakość i zatrudniliśmy najlepszych specjalistów w tej części Europy. Zanim rozpoczęły się prace projektowe, zabrałam cały sztab projektowy na wspólne zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, aby w najdrobniejszych detalach zaplanować scenografię i wiernie oddać klimat epoki. Nasi goście również zrobili ukłon w stronę Pałacu w Wilanowie, ubierając na bal stroje stylizowane na barokowe – mówi Omenaa Mensah. – Jestem perfekcjonistką i satysfakcja gości, którzy przekazują nam środki na działania pomocowe jest dla mnie najważniejsza. Próby do wydarzenia trwały kilka dni, by wszystko wypadło idealnie. I to się udało! To był mój ukłon w stronę moich gości, bo jakość jest wyrazem szacunku – dodaje.

Cała koncepcja Wielkiej Aukcji Charytatywnej to nie tylko gala, która miała miejsce 3 czerwca, ale również kilka wydarzeń towarzyszących, m.in.: przygotowana na światowym poziomie Wystawa Wielkiej Aukcji Charytatywnej, która rozpoczęła się 9 maja w Oranżerii Pałacu w Wilanowie i potrwa aż do 26 czerwca. Scenografię do przedaukcyjnego wernisażu przygotował wybitny scenograf teatralny Boris Kudlička, a jego kuratorką jest Hanna Wróblewska – wieloletnia dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuk.

Krytyka serwisu Agory

Bal i aukcja nie spodobały się jednak serwisowi plotek.pl. Portal należący do Agory przywołuje opinie części anonimowych internautów, którzy piszą m.in. o "próżności organizatorów", czy "hipokryzji i bezmyślnym wydawaniu pieniędzy". "Znacznej części internautów nie umknął fakt, że bal charytatywny został zorganizowany z tak ogromnym przepychem. Uważają, że w związku sytuacją ekonomiczną kraju, a także wojną w Ukrainie jest to zwyczajnie nie na miejscu" – pisze portal.

Warto przypomnieć, że niedawno serwis podatnik.info.pl stworzył specjalny ranking podatników w postaci „listy wstydu i listy chwały”, nad którym warto się pochylić. Serwis porównuje w nim firmy wykonujące taką samą działalność na terenie Polski, zestawiając takie wartości jak suma przychodów, dochodów, podstawa opodatkowania, należny podatek i udział CIT w przychodzie. Co z tego wynika? Firma Rafała Brzoski InPost znajduje się w czołówce listy uczciwych płatników podatku portalu.

"Wszystkie firmy z branży logistycznej wygenerowały blisko 17 miliardów złotych przychodów. InPost, kierowany przez Rafała Brzoskę, odpowiada za 4,7 miliarda, a wszystkie pozostałe spółki niemal za 12 miliardów. Ciekawie robi się jednak, kiedy popatrzymy na podatki, które (nie)popłynęły do budżetu państwa… Otóż InPost zapłacił blisko 190 milionów, a cała jego zagraniczna konkurencja w sumie jedynie 180 milionów. Jeszcze ciekawiej robi się, kiedy popatrzymy na wskaźnik procentowy; w przypadku InPost podatek CIT stanowił ponad 4% przychodu, a w przypadku całej reszty jedynie 1,5%” – czytamy na Podatnik.info.pl.