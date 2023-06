Kolejne zmiany w TVN. Mozil traci posadę

Chodzi po program "Lego Masters". W programie rywalizują pary uczestników, które układają różne konstrukcje z popularnych klocków Lego. Pod koniec każdego odcinka jedna z par odpada z programu. Do finału przechodzą trzy pary, a nagrodą dla zwycięzców jest m.in. 100 000 złotych, zestawy klocków Lego oraz wycieczka do Legolandu.

Jak ustalił serwis Wirtualne Media, stacja TVN jesienią planuje pokazać czwartą edycję show. Zabraknie w niej jednak Czesława Mozila, muzyka znanego z "X Factora" i "Małych gigantów".

"Mozil zasiadał w jury trzeciej edycji 'Lego Masters' wraz z Polą Lisewicz, która prawdopodobnie pozostanie w jury show. Gospodarzem programu ma być dalej Marcin Prokop" – czytamy.

Zmiany w "Dzień dobry TVN"

Po odejściu dużej grupy prowadzących programu "Dzień dobry TVN", w sieci pojawiły się nazwiska nowych gospodarzy. Na razie na wakacyjne wydania. "W studiu w nowej roli pojawi się m.in. Gabi Drzewiecka, czyli znana dziennikarka muzyczna mająca doświadczenie w pracy z TVN. Kolejne zaproszone nazwisko to Anna Senkara, znana widzom 'Dzień Dobry TVN' za sprawą swoich relacji z Wielkiej Brytanii. Wśród męskiej części ekipy zasiądzie Mateusz Hładki, który już występował na antenie programu 'Dzień Dobry TV'. To właśnie on wystąpi w duecie z Gabi Drzewiecką. Kolejną osobą w wakacyjnej ekipie jest Robert Stockinger. Jak można się spodziewać, właśnie on będzie towarzyszyć Annie Senkarze. Niektórzy uważają, że nowe duety zostaną dłużej niż na czas wakacji, ale tego TVN jeszcze nie potwierdził" – opisuje serwis Plejada.

To jednak nie koniec. W wakacyjnym wydaniu nie zabraknie również stałych dla programu nazwisk, czyli dwóch duetów: Doroty Wellman i Marcina Prokopa oraz Pauliny Krupińskiej i Damiana Michałowskiego. Dołączą do nich znane z występów w stacji nazwiska Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, którzy zostali połączeni w nową parę prowadzących – podaje portal.

Przypomnijmy, że niedawno z "Dzień dobry TVN" pożegnali się Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Kalczyńska, Agnieszka Woźniak-Starak, Andrzej Sołtysik i Małgorzata Ohme.

