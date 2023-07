Dwaj Panowie G: Żukowska i Scheuring-Wielgus ogłosiły, że "przebiły się przez mur dziadersów"

Jednym z efektów, jak opowiadają wiewiórki, jest wzrost roli Adama Bielana w pracach sztabu. Tak się bowiem składa, że Poręba z Bielanem byli na noże, a Achima z Bielanem łączą relacje bardzo dobre. I to nie od dziś, bo zaczęło się dawno, dawno temu, kiedy jeszcze mówiąc „Bielan”, trzeba było powiedzieć jednym tchem w tym samym zdaniu „Michał Kamiński” oraz „spin doktorzy PiS”.

Sam Adam Bielan trochę ostatnio zdenerwował premiera Mateusza oraz lidera SuwPolu Zbyszka Zizou Ziobrę. Wszystko dlatego, że wiec wyborczy w Bogatyni miał być teatrem trzech aktorów: oto u boku Szeregowego Nadpremiera Jarosława Kaczyńskiego znak pokoju wymieniają Mateusz i Zbyszek. Tymczasem niespodziewanie na scenie pojawili się także Bielan czy Ozdoba, czyli plankton. Trochę hadko. Jedność jednością, ale w niej też obowiązuje kolejność dziobania.

Wiec jedności w Bogatyni na chwilę przesłoniło niespodziewane wkroczenie na powrót do rządu Jarosława Kaczyńskiego w roli jedynego Szeregowego Nadpremiera. Warto zatem dopowiedzieć, że przekazanie gałązki oliwnej między premierem Mateuszem a Zizou Ziobrą było tylko jednym z zakładanych celów. Aby w pełni zrozumieć, co się stało, trzeba wrócić nie tylko do pierwszego wkroczenia Naczelnika do rządu, ale jeszcze wcześniej, do wymiany premier Bełaty na premiera Mateusza.