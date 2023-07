Dola idola

Pół godziny oglądania nowego serialu Sama Levinsona i nie mam wątpliwości: uderzył tam, gdzie bolało, a hipokryzją wykazali się krytycy. Owszem, twórcy „Idola” z lubością pokazują ładne atrakcyjne ciała i bijące z oczu pożądanie, ale czynią to, by wyszydzić współczesny show-biznes. Humor jest czarny, decydenci bezlitośni, duchowe spustoszenie głębokie. A jednak pamiętając kulisy życia gwiazd lepionych przez branżę (jak choćby Britney Spears), nie wątpię, że to, co Levinson pokazuje w krzywym zwierciadle, jest w rzeczywistości jeszcze bardziej przerażające i odrażające.