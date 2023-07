"TVN chce iść śladami TVP"

Niedawno z "Dzień dobry TVN" pożegnali się Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Kalczyńska, Agnieszka Woźniak-Starak, Andrzej Sołtysik i Małgorzata Ohme. Z komunikatu TVN wynika, że dwie z wymienionych dziennikarek dalej będą pracować w stacji.

"Wiemy, że zmiany nie są łatwe, wywołują dużo emocji, które szanujemy. Równocześnie otwierają nowe drzwi, dlatego już dziś trzymamy kciuki za Agnieszkę Woźniak-Starak, na którą czeka kolejny projekt w naszej stacji oraz rola prowadzącej podczas najważniejszych wydarzeń telewizyjnych" – podano.

"Małgosi Rozenek-Majdan w imieniu całej redakcji życzymy kolejnych zawodowych sukcesów. Bardzo dziękujemy za czas spędzony z nami w “Dzień Dobry TVN”. Już wkrótce poinformujemy o jej nowym programie" – czytamy dalej.

Kto pojawi się na wizji?

"Stacja TVN gorączkowo poszukuje nowych prowadzących, którzy zastąpią zwolnionych w czerwcu dotychczasowych gospodarzy" – przekonuje "Super Express".

"SE" opisuje, że "mówi się, iż 'DDTVN' chce iść w ślady 'Pytania na śniadanie' i zatrudnić bardziej przyjazne i przystępne twarze – osoby, z którymi widzowie będą mogli się utożsamić". Pierwszymi kandydatkami, które od września mogą zostać gospodyniami śniadaniówki TVN są Martyna Wojciechowska, Dorota Szelągowska oraz Katarzyna Bosacka.

– Chcemy zatrudnić prowadzące, które cieszą się sympatią widzów i które są blisko ludzi – mówi informator z TVN.

Zmiany w "Dzień dobry TVN". Kto poprowadzi program w wakacje?

"W studiu w nowej roli pojawi się m.in. Gabi Drzewiecka, czyli znana dziennikarka muzyczna mająca doświadczenie w pracy z TVN. Kolejne zaproszone nazwisko to Anna Senkara, znana widzom 'Dzień Dobry TVN' za sprawą swoich relacji z Wielkiej Brytanii. Wśród męskiej części ekipy zasiądzie Mateusz Hładki, który już występował na antenie programu 'Dzień Dobry TV'. To właśnie on wystąpi w duecie z Gabi Drzewiecką. Kolejną osobą w wakacyjnej ekipie jest Robert Stockinger. Jak można się spodziewać, właśnie on będzie towarzyszyć Annie Senkarze. Niektórzy uważają, że nowe duety zostaną dłużej niż na czas wakacji, ale tego TVN jeszcze nie potwierdził" – opisuje serwis Plejada.

To jednak nie koniec. W wakacyjnym wydaniu nie zabraknie również stałych dla programu nazwisk, czyli dwóch duetów: Doroty Wellman i Marcina Prokopa oraz Pauliny Krupińskiej i Damiana Michałowskiego. Dołączą do nich znane z występów w stacji nazwiska Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, którzy zostali połączeni w nową parę prowadzących – podaje portal.

Czytaj też:

KRRiT przedłużyła koncesję dla TOK FM