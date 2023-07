Zenek stracił humor. Afera jajeczna

– Koncertów, w trakcie ponad 30-letniej kariery, zagraliśmy bardzo dużo. Ale pierwszy raz się nam zdarzyło tu, we Włodawie, że ktoś rzucił jajkami. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z takim czymś, a zagrałem kilkanaście tysięcy koncertów – mówił ze sceny rozgoryczony (i słusznie) muzyk. Łobuz szybko został spacyfikowany przez ochronę. – No i co, mamy tego pana, panowie ochroniarze? Chcielibyśmy go poznać. Jak pan taki chojrak, zapraszamy na scenę. Pan basista chciałby poznać – nie przestawał niekryjący wzburzenia Martyniuk. Przyznał, że odechciało mu się występować. Jednak nie przerwał koncertu ze względu na obowiązującą umowę. – Przez jednego pana straciliśmy, kurde, humor i w ogóle wszystko, chęć do grania – powiem państwu szczerze. Chętniej bym zakończył i pożegnał się z państwem, ale mam umowę jakoś zobowiązującą, więc niestety. Ale to będzie bardzo smutny koncert – dodał Zenek.