W ramach upodmiotawiania towarów spod kapitalistycznego jarzma zostawały wyzwolone np. nowe samochody z salonów, mamy tylko nadzieję, iż były to elektryki, iż powietrze we Francji od spalonych opon i tak było ostatnio pełne pyłów. Natomiast, co warte podkreślenia, gniew tłumu został też skierowany w bibliotekę publiczną w Marsylii, która została puszczona z dymem. I jak sobie tak pomyślimy, to jest to nieunikniony etap na drodze wdrażania postępu, iż taka biblioteka może obrażać uczucia wielu i dyskryminować kultury inne niż, nazwijmy to umownie, cywilizacji judeochrześcijańskiej.