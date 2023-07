Kolejne zwolnienia w TVN? "Polecą cztery osoby"

Jak dowiedział się "Super Express", po 15 latach z talent show mają się pożegnać jurorka Małgorzata Foremniak i prowadzący Marcin Prokop. Posadę mają stracić też "nowe twarze", czyli Jan Kliment i Michał Kempa. W programie ma zostać tylko Agnieszka Chylińska.

– Szefowa Lidia Kazen uważa, że tylko ona przyciąga widzów i budzi emocje. Posadę jurora mają stracić Małgorzata Foremniak i Jan Kliment. Do zwolnienia są też prowadzący Marcin Prokop i Michał Kempa – zdradza w rozmowie z "Super Expressem" jedna z wysoko postawionych w stacji osób. – Format będzie całkowicie odświeżony i zyska nowe twarze – dodaje informator.

"Marcin przeżywa najbardziej"

"SE" wskazuje, że dla wieloletnich gwiazd "Mam talent" to może być szok. "Małgorzata Foremniak i Marcin Prokop są związani z programem od samego początku, czyli 14 edycji, które realizowano regularnie od 2015 roku. Podobno zmiany najbardziej przeżywa właśnie Marcin" – czytamy.

– Wprawdzie ma "Dzień dobry TVN", ale jeden program to dla niego za mało. Jest spragniony pracy, poza tym boi się, że jeśli mniej go będzie w telewizji, to odbije się to na jego stawkach za eventy, których dziś jest królem. Małgosia sobie poradzi, jest optymistką, ale będzie jej trudniej. Taki regularny program to stały dochód, którego ona jako aktorka nie ma nigdzie indziej – wskazuje rozmówca dziennika.

"Mam talent!" to polska edycja brytyjskiego formatu "Got Talent". Celem programu jest wyłonienie zwycięzcy spośród osób prezentujących różnego rodzaju talenty artystyczne. 14. sezonu show nadawany był w TVN w soboty o godz. 20.00, w okresie od 3 września do 26 listopada ub.r.

Jak podał w maju portal Wirtualne Media, "talent show gromadził średnio 1,60 mln widzów, co przełożyło się na 12,62 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów i 11,90 proc. w grupie 16-49. TVN w czasie emisji cyklu był liderem rynku telewizyjnego".

