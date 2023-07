Nie będzie kary KRRiT dla TVP za tęczowe opaski na "Sylwestrze Marzeń"

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ukarze Telewizji Polskiej za wyemitowanie występu zespołu Black Eyed Peas z tęczowymi opaskami na ramionach podczas "Sylwestra Marzeń" – dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl. Występ amerykańskich muzyków wywołał spore kontrowersje. Fakt, że pojawili się na zakopiańskiej scenie z tęczowymi opaskami, symbolizującymi ruch LGBT, nie spodobał się m.in. politykom Suwerennej Polski, a także części komentatorów i internautów.

– Dedykujemy kolejną piosenkę wszystkim tym, którzy doświadczyli hejtu w tym roku. Społeczności żydowskiej, kochamy Was, ludziom pochodzenia afrykańskiego na całym świecie, kochamy Was, społeczności LGBTQ, kochamy Was. Piosenka, którą chcemy wykonać to "Where is the love", która jest dedykowana jedności – mówił lider zespołu. Jednocześnie muzycy Black Eyed Peas wyrazili wdzięczność i podziw dla polskiego społeczeństwa za przyjęcie uchodźców wojennych z Ukrainy.

KRRiT umarza sprawę

Do KRRiT wpłynęło pięć skarg dot. występu ekipy z USA. KRRiT wszczęła postępowanie, w ramach którego poprosiła o wyjaśnienia Telewizję Polską.

TVP zaznacza, jak opisuje portal Wirtualne Media, że, "Telewizja Polska ani żaden inny nadawca, nie ma możliwości cenzurowania zgodnych z prawem treści będących wyrazem twórczej ekspresji zaproszonych artystów". W stanowisku zaznaczono, że wynika to "zarówno z art. 32 Konstytucji RP jak również jest wpisane do zakazów określonych w art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, który stanowi, iż w audycjach i innych przekazach nie wolno m.in. emitować treści naruszających zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną".

Teresa Brykczyńska, rzecznik KRRiT przekazała serwisowi, że, przepisy ustawy o radiofonii i telewizji stanowią, iż nie mogą być emitowane przekazy naruszające ochronę małoletnich z uwagi na porę emisji, bądź kwalifikację wiekową. – Podczas emisji wydarzenia pt. "Sylwester Marzeń" okoliczności związane z ochroną małoletnich nie zaistniały. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma również uprawnień, które dotyczyłyby jakiegokolwiek wpływania na kształt oferty programowej, w tym na dobór zaproszonych do udziału gości – zaznacza Brykczyńska. Krajowa Rada umorzyła sprawę skarg na sylwestrowy koncert.

