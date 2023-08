Młodzi wykształceni zaniepokojeni: Młodzież dzielona ze względu na wiedzę

Młodzież jest w nich dzielona ze względu na wiedzę, a pamiętajmy, że szkoła powinna przede wszystkim łączyć, a nie dzielić. Jak to jest możliwe, że w XXI w. w środku Europy nadal istnieją klasy w szkołach, do których mogą się zakwalifikować tylko ci uczniowie, którzy zdobywają określoną liczbę punktów na jakichś subiektywnych egzaminach? A co z pozostałymi – z tymi, którzy się nie dostali? Już teraz chcemy budować w nich poczucie, iż są gorsi? Musimy pomyśleć nad jakimś systemowym egalitarnym rozwiązaniem, które nie dzieliłoby 15-latków na lepszych i gorszych tylko ze względu na deficyty w wiedzy lub zasobność w wiedzę.