Stwierdzenie "polska przestrzeń powietrzna" kłuje w oczy. Powietrze należy do wszystkich

Of kors potępiamy reżim Łukaszenki i uważamy to, co się stało, za skandal. Jednak jedno stwierdzenie nas trochę kłuje w oczy. Polska przestrzeń powietrzna.

Przeciesh, kochani, powietrze należy do wszystkich, jest zasobem naturalnym i nieważne, jakiej się jest religii, rasy, poglądów politycznych, jak przebiegają kreski na mapie, które umownie nazwaliśmy granicami – powietrze należy do każdego.