"Je**ć PiS", "Ziobro, ty ku**o". Polsat usuwa wulgarny skecz

Niedawno stacja Polsat wyemitowała galę kabaretową, podczas której zaserwowano widzom wulgarny skecz z całą masą wulgaryzmów pod adresem rządzących. Na otwarcie festiwalu "Magiczne Zakończenie Wakacji 2023. Świętokrzyska Gala Kabaretowa" w Kielcach wystąpił Kabaret Młodych Panów ze skeczem "Sklep zoologiczny". Podczas występu publiczność usłyszała wiele przekleństw, których stacja nie ocenzurowała.

"Skecz jeszcze w poniedziałek można było obejrzeć na profilu 'Kabaret na żywo' Polsatu. W środę był już jednak niedostępny. Świętokrzyską Galę Kabaretową można obejrzeć w całości w serwisach streamingowych Polsat Box Go i Polsat Go" – podał portal Wirtualne Media.

"Dotychczas do KRRiT wpłynęło 5 skarg w sprawie tej audycji. Zarzuty dotyczą wyemitowania nieocenzurowanych wulgaryzmów. Są to skargi wyłącznie od osób indywidualnych" – poinformowała z kolei Joanna Szejka z zespołu rzecznika prasowego KRRiT.

Widownia zachwycona wyzwiskami

Głównym bohaterem programu jest sprzedawca, do którego przychodzą kolejni klienci. Jednym z nich jest mężczyzna, który kupuje papugę. Po zakupie schodzi ze sceny, jednak po chwili wraca, skarżąc się na to, co mówi ptak. I wtedy, po otwarciu pudełka z papugą, na sali rozległo się hasło: "J***ć PiS!". Jest to hasło, które od paru lat towarzyszy najbardziej radyklanym zwolennikom opozycji. Było ono skandowane m.in. podczas Marszu 4 czerwca zorganizowanym przez Donalda Tuska. Na to hasło widzowie zareagowali gromkim śmiechem.

Podobnie było przy otwarciu kolejnego pudełka, któremu towarzyszył okrzyk: "Kaczyński, będziesz siedział!". Klient stwierdził, że z powodu papugi "boi w domu okno otworzyć". W odpowiedzi od sprzedawcy usłyszał: – Niech pan wróci do domu z papugą, niech pan ją ustawi przed telewizorem i włączy jej TVP Info. Po tygodniu będzie nadawała na Tuska!

Przy kolejnym otwarciu pudełka przez sprzedawcę, wydobyło się kolejne, wulgarne zdanie (nieocenzurowane przez Polsat): "Ziobro, ty k***o j****a!".

Podczas skeczu pojawiło się jeszcze m.in. słowo "zj**b" (wypowiedziane pod adresem klienta). Przekleństwa za każdym razem wywoływały salwy śmiechu na sali.

Czytaj też:

Zych, która straszyła "ukrainizacją Polski", traci miejsce na listach paktu senackiegoCzytaj też:

Sondaż: Wszystkie partie tracą poparcie. Kto utworzy rząd?