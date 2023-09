Dopaść Stanowskiego

Natalii niby to nie ruszyło, na Instagramie wciąż pokazuje swoje luksusowe życie i zdobywane nagrody, ale jednak ego zostało zranione. Celebrytka nie tylko pozwała „Stana”, lecz także chciała znaleźć i upublicznić oczerniające go materiały. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi Krzysztofa Rutkowskiego.

– Janoszek zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc. To było już po wybuchu tej całej afery. Chciała, żebym uderzył w Stanowskiego. Miała przyjechać do mnie i przekazać mi jakieś cenne informacje. Ale po tym, jak wyszło „Bollywoodzkie zero”, chyba nie miała już ochoty się z nikim spotykać. Powiedziała mi tylko, że jest w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Nie dziwię się – stwierdził z przekąsem detektyw.