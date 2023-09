Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Kochani, niby wiadomo, iż beka z nazwisk świadczy o tym, kto się śmieje, no ale powiedzcie sami, jak my mamy być poważni, kiedy widzimy, iż w zespole Raków Częstochowa, który jest mistrzem tego kraju w piłce nożnej i w chwili, kiedy to piszemy, walczy o udział w lidze mistrzów, grają piłkarze o nazwiskach Cebula i Nowak.

No nic dziwnego, że to właśnie ten klub reprezentuje ten kraj w europejskiej piłce, bo nie da się mieć w składzie zawodników o bardziej polskich nazwiskach. Trochę tylko współczujemy zachodnim komentatorom, którzy będą musieli walczyć z wymową polskich nazwisk. Cała nadzieja w tym, że postępowi Duńczycy nie dadzą sobie wydrzeć awansu i jednak nie będzie siary w chooy przed Europą.