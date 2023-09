Ale to jest jakaś różnica, Mateusz?

No przecież jest! Osiem miliardów!

No popatrz. A przecież mówiłeś mi, że na wszystko wystarczy.

Niby tak, ale…

… i że ty się już o to zatroszczysz.

Owszem, ale…

… i że jeśli na coś nie wystarczy, to cię mogę zdymisjonować, ale że tego nie zrobię, bo na wszystko starczy. Więc ja cię pytam: Ten

projekt „Garnek Plus”, 600 zł miesięcznie dodatkowo na jedzenie dla każdej rodziny, co to go mamy ogłosić we wrześniu, to brutto

czy netto?

Bru…

Spróbujmy jeszcze raz: brutto czy netto?

Ne… ne… netto