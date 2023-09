Test "Do Rzeczy": Seat Ateca 1.5 Tsi Xperience

I chociaż Ateca wita tak kierowców już od 2016 r., a ostatni znaczący lifting przeszła w roku 2020, to mimo upływu lat model ten wciąż należy do grona kilku crossoverów, na które warto zwrócić szczególną uwagę, szukając samochodu na niezwykle konkurencyjnym rynku SUV-ów dla niezbyt dużej rodziny. Czym zatem kusi hiszpański odpowiednik Skody Karoq, VW Tiguana, Peugeota 3008 etc.?