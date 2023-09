Przedmiotowe traktowanie w show TVN? Model grozi pozwem

W sobotę ruszyła 12. edycja "Top Model". To program, który ma na celu wyłonienie modelki lub modela, który podbije światowe wybiegi. Dla wielu jednak to szansa na zrobienie kariery influencera lub dostanie się do świata show-biznesu.

Kandydatów ocenia jury, w skład którego wchodzi m.in. projektant mody Dawid Woliński. I to właśnie użyte przez niego sformułowanie wywołało prawdziwą burzę. W pierwszym odcinku Woliński użył wobec jednego z kandydatów do tytułu "Top Model" sformułowania "gotowy, piękny produkt". Słowa projektanta mody oburzyły wielu widzów TVN, wśród nich doświadczonego modela, Anatola Modzelewskiego.

Zapowiedź pozwu

"W pierwszym odcinku 12. edycji programu 'Top Model' użył pan sformułowania: 'Chcemy zobaczyć gotowy, piękny produkt'. Słowo 'produkt' jest tu kluczem. "W mojej ocenie jest to uwłaczające uprzedmiotowienie pewnej grupy ludzi, do której także należę, na co zdecydowanie nie ma mojej zgody. Swoją wypowiedzią powiela pan bardzo złe stereotypy na temat pracy modela/modelki, z którymi od lat próbujemy walczyć i które często w przeszłości doprowadzały do wykorzystywania, wyśmiewania i umniejszania naszej pracy. My jesteśmy ludźmi, a nie produktami! Produktami są rzeczy, które reklamujemy, m.in. pana kolekcje" – napisał w mediach społecznościowych oburzony model.

Modzelewski domaga się od Dawida Wolińskiego przeprosin na kilku instagramowych profilach oraz wpłaty zadośćuczynienie w wysokości 5 tys. zł dla fundacji pomagającej zwierzętom. "W innym wypadku spotkamy się w sądzie" – zapowiedział.

"Jest mi również bardzo przykro, że inne osoby z tego programu (Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Marcin Tyszka, Michał Piróg) oraz osoby z produkcji 'Top Model' nie pokusiły się o refleksję, że takie słowa nie powinny paść w programie, który ogląda kilka milionów ludzi w Polsce" – podsumował Anatol Modzelewski.

Woliński odpowiada

Serwis Plejada skontaktował się z projektantem. Co o całej sprawie sądzi Dawid Woliński?

"Pan Anatol znajduje sobie obiekt afery kilka razy w roku i w nocnych przemyśleniach go atakuje. Pan Anatol to samo robi na lajfach, m.in. o swojej mamie itp. itd. W zaistniałej sytuacji nie skomentuję tego, bo uważam, że nie pisze tego po przemyśleniach, tylko pod wpływem emocji" – stwierdził Dawid Woliński.

Projektant przy okazji wyjaśnił, co miał na myśli, mówiąc na wizji o "gotowym, pięknym produkcie". Woliński podkreślił: "Chcę zobaczyć gotowy produkt waszej ciężkiej pracy, a nie, że dopiero zaczynacie czy inne półśrodki… Taki był sens mojej wypowiedzi, a interpretacja pana Anatola jest bardzo odbiegająca od mojej intencji".

Celebryta dodał, że Modzelewski szuka po prostu atencji.

