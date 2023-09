Święta Rito, pomocy!

Na konferencji przy mikrofonie stanęła osobopostać, którą ja identyfikowałbym jako dużą kobietę, ale wtedy mógłbym kogoś urazić, więc przepraszam, no ale tak mi wyglądała. Stop. I rzekła: „San Kocoń, reprezentuję Ostrą Zieleń. Jestem aktywiszczem LGBT i aktywiszczem ekologicznym”. Stop. A stojący za nią Michał Szczerba posiadał minę: „Powiedzcie mi, jak zniknąć?”. Stop. Tymczasem marszałek Senatu Tomasz Grodzki, biorąc w obronę aktywiszcze, użył słów, które do niedawna wydawałyby się kuriozalne, lecz wszystko tak szybko się zmienia: „To, kim jest i jak się definiuje, nie ma żadnego znaczenia”. Stop. Panie Grodzki, to, kim się jest i jak się definiuje, ma podstawowe, powtórzę, podstawowe znaczenie. Stop.