Święto Kino już w sobotę. Tańsze bilety w ponad 250 kinach w całej Polsce

W akcji udział bierze ponad 250 kin w całej Polsce, w tym wszystkie sieci multipleksów. W tym dniu bilety w kasach kin kosztować będą 12 zł. Tegorocznym organizatorem Święta Kina jest Multikino Media. Święto Kina współfinansowane jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, a jego partnerem jest InPost. Informacja o kinach biorących udział w akcji znajduje się na stronie www.swietokina.com. Bilety na seanse można kupować przez strony internetowe poszczególnych kin oraz w ich kasach.

Komentarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina:

W tym roku Święto Kina organizowane jest wcześniej niż ubiegłym roku, bo już 30 września. Chcemy przypomnieć widzom wracającym z wakacji, tym którzy już 1 września rozpoczęli naukę oraz wszystkim kinomanom śledzącym repertuar gdyńskiego festiwalu, jakie emocje towarzyszą oglądaniu filmów na dużym ekranie. Święto Kina to także impuls do wyjścia z domu i sprawdzenia co zmieniło się w naszym najbliższym kinie. Na ekranach widzowie będą mogli obejrzeć w sumie kilkadziesiąt tytułów, w tym premiery tego weekendu: Piła X, Doppelganger. Sobowtór, Twórca, Moje wielkie greckie wesele 3, filmy z bieżącego repertuaru: Zielona granica, Duchy w Wenecji, Kosmici w mojej szkole, Niezniszczalni 4, Strzępy, Teściowie 2, After 5. Na zawsze. Bogaty repertuar każe spodziewać się tego dnia wyższej frekwencji, niż w poprzednich edycjach. Pomału zapominamy o pandemii, ale sprzedaż biletów jest wciąż poniżej rekordowego 2019 roku., kiedy w Polsce sprzedano 61 mln biletów. W pierwszej połowie 2023 roku w Polsce sprzedano niecałe 22 mln biletów. Po udanym trzecim kwartale przed nami ostatni kwartał roku. Liczymy na powrót widzów także na polskie filmy. Wyjście do kina jest najbardziej dostępną rozrywką poza domem”

Zeszłoroczne Święto Kina odniosło ogromny sukces, do kin w niedzielę 30 października 2022 r. udało się 500 000 widzów, a w cały weekend kina odwiedziło 800 000 osób. Tegoroczne Święto Kina odbywa się miesiąc wcześniej, niż w zeszłym roku i jest to 2ga edycja po zakończeniu pandemii. Widzowie będą mogli obejrzeć na dużym ekranie filmy grane już w kinach od kilku tygodni oraz premiery tego weekendu, łącznie kilkadziesiąt tytułów. Święta Kina w takiej formule odbywają się po zakończeniu pandemii w wielu krajach, w tym na tak dużych rynkach jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

W Polsce łącznie funkcjonuje ponad 400 kin: multipleksów, kin jednosalowych oraz kin w domach kultury i w muzeach. Widzowie mogą oglądać filmy na ponad 1500 ekranach, na których w ciągu roku pojawia się ponad 300 tytułów, w tym kilkadziesiąt polskich tytułów. Polskie filmy mają swoje ważne miejsce na dużych ekranach w Polsce, choć po zakończeniu pandemii frekwencja na seansach polskich propozycji filmowych nie wróciła jeszcze do poziomów z lat przed rokiem 2020r.