Gwiazdobzdur: Młodziej nie zawsze znaczy lepiej

Tymczasem okazuje się, że pomysł Edwarda Miszczaka nie znalazł uznania wśród widzów, co pokazują dane. Jak podają Wirtualne Media, program Polsatu w nowym sezonie śledzi średnio 875 tys. osób. „W porównaniu z 19. edycją, pokazywaną jesienią ub.r. z udziałem Katarzyny Dowbor, widownia produkcji spadła o 250 tys. osób” – wynika z raportu. Do tej pory najwięcej widzów program prowadzony przez Katarzynę Dowbor miał 7 września – odcinek tego dnia śledziło 937 tys. osób. Nic dziwnego, że sama Dowbor o całej sprawie wypowiada się gorzko. – Nie oglądałam programu. To trochę moje dziecko, byłam przy jego tworzeniu.