Of kors do tego jeszcze daleko, ale powiedzcie nam, czy to jest w ogóle możliwe, iżby igrzyska odbywały się w kraju, w którym łamana jest konstytucja.

Otósh jest to sprzeczne z wielowiekową tradycją tego świecka sportu. Kiedy zostało ono wynalezione przez starożytnych Ateńczyków, w regulaminie zapisano, iż nie będzie można organizować igrzysk w krajach, które toczą wojnę, łamią konstytucję i sprawują kłopoty społeczności międzynarodowej.