Głosujcie zgodnie z własnym sumieniem, tylko nie na PiS albo Konfederację

Wyobraźcie sobie, iż za tydzień czytając naszą rubrykę, będziecie się mogli cieszyć odsunięciem pisu od władzy albo wspólnie zablokujemy serwery tanich linii lotniczych, iż tym razem to już na pewno wyemigrujemy z tego kraju. Aby było wam łatwiej podjąć decyzję, przygotowaliśmy krótki quiz preferencji wyborczych. I pamiętajcie, głosujcie zgodnie z własnym sumieniem, no chyba że na pis albo Konfederację, to wtedy zostańcie w domu.