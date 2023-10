Cupra Leon Sportstourer Vz

Jak się chce, to się sposób znajdzie. Konstruktorzy hiszpańskiej marki Cupra starali się zaś znaleźć sposób na to, jak przyciągnąć do siebie klientelę, która jest już nieco zbyt dojrzała i odpowiedzialna, by rozbijać się po mieście pomarańczowymi hot hatchami, ale wciąż zbyt młoda i zbyt lubiąca frajdę z jazdy, aby postawić na kombi w wydaniu „nudne i praktyczne” lub po prostu kupić SUV-a.