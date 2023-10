Nasze testy: Router Zte Mc888 Pro

Stacjonarne routery 5G stają się coraz popularniejsze. Zwiększa się bowiem dostęp do tej technologii u operatorów, a jednocześnie na urządzenia do obsługi sieci 5G nie trzeba już wydawać kilku tysięcy złotych. Na wsiach i w tych rejonach miast, w których nie ma jeszcze dostępu do sieci światłowodowej, router 5G może zaś znacząco podwyższyć jakość cyfrowego życia lub wydajność zdalnej pracy. I to bez wizyty techników, przekopywania ogródka i wiercenia w ścianach.