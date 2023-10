Grzyb nie byle jaki

Była to znakomita okazja do spotkań rodzinnych i towarzyskich. Od początku września, kiedy to zaczynał się sezon na grzyby, spędzaliśmy weekendy na wyjazdach do lasów w okolicach Tarnowskich Gór. Wyjazdy raz były udane, raz mniej, ale prawie zawsze mieliśmy w koszyku sporą garść małych złotych kurek, idealną, aby trudy porannego wstawania wynagrodzić sobie solidną porcją przepysznej jajecznicy na kurkach, posypanej świeżą natką pietruszki i podaną wraz z maślanymi tostami z czosnkiem.