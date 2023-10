Matthew Perry nie żyje. Gwiazdor "Przyjaciół" znaleziony martwy

Amerykańskie media poinformowały, że aktor został znaleziony martwy w swoim domu w Los Angeles.

Rzecznik straży pożarnej w LA powiedział BBC, że pierwsi ratownicy udali się pod adres w dzielnicy Pacific Palisades w związku z "awarią wodną" nieznanego rodzaju, ale nie podali nazwiska Perry'ego.

"Los Angeles Times" i TMZ, powołując się na anonimowe źródła w organach ścigania, podały, że aktora znaleziono martwego w wannie z hydromasażem lub jacuzzi. Według ustaleń stacji NBC, która przez dziesięć lat emitowała "Przyjaciół", Perry został znaleziony martwy w wyniku utonięcia w swoim domu w dzielnicy Pacific Palisades w Los Angeles.

Zmarł Matthew Perry. Był gwiazdą serialu "Przyjaciele"

Urodzony w Massachusetts w 1969 r. Matthew Perry wychował się w Ottawie w Kanadzie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej razem z Justinem Trudeau, dziś premierem Kanady.

Międzynarodową sławę dał mu występ w serialu "Przyjaciele". Komedia, w której wystąpili Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc i Lisa Kudrow, stała się jednym z najbardziej udanych seriali wszechczasów.

Perry został obsadzony w roli niezdarnego Chandlera Binga, znanego ze swoich sarkastycznych jednostronnych wypowiedzi. Rola ta przyniosła mu w 2002 r. nominację do nagrody Primetime Emmy.

Aktor przez lata walczył z uzależnieniem od narkotyków, alkoholu i środków przeciwbólowych. W 2016 r. w wywiadzie dla radia BBC przyznał, że nie pamięta trzech lat na planie "Przyjaciół".

Serial opowiada o losach sześciu młodych ludzi mieszkających w Nowym Jorku. Był emitowany od 1994 do 2004 r. Jego ostatni odcinek obejrzało w USA 52,5 mln widzów, co czyni go najchętniej oglądanym odcinkiem telewizyjnym pierwszej dekady XXI wieku.