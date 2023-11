Nie żyje znany aktor. Był mężem Evy Longorii i gwiazdorem kultowego serialu

Tyler Christopher nie żyje. Gwiazor znanych seriali miał 50 lat

Informacje o śmierci Tylera Christophera przekazał w oświadczeniu do mediów jego agent. Aktor zmarł we wtorek rano.

"Ta wiadomość była niesamowicie szokująca i jestem zdruzgotany jego stratą. Był bardzo utalentowanym aktorem i, co ważniejsze, niesamowitym przyjacielem. Moje serce jest z jego przyjaciółmi i rodziną, którzy tak bardzo go kochali" – czytamy w komunikacie.

Nie żyje znany aktor. Był mężem Evy Longorii

Maurice Bernard, aktor, który występował z Christopherem w serialu "General Hospital" ("Szpital miejski"), również złożył we wtorek hołd aktorowi, pisząc w mediach społecznościowych: "Tyler był naprawdę utalentowaną osobą, która rozświetlała ekran w każdej odgrywanej scenie. Lubił sprawiać radość swoim wiernym fanom poprzez swoją grę aktorską".

"Tyler był kochaną duszą i wspaniałym przyjacielem dla wszystkich, którzy go znali" – dodał.

W 2008 roku Christopher poślubił reporterkę ESPN Brienne Pedigo, z którą miał dwójkę dzieci. Według magazyny "People" para zakończyła swoje małżeństwo w 2021 roku. Wcześniej w latach 2002-2004 był żonaty z aktorką Evą Longorią.

Z czego znany był Tyler Christopher?

Christopher był najbardziej znany z roli popularnego bohatera Nikolasa Cassadine’a w emitowanej od dawna telenoweli "General Hospital", w której grał aż do 2016 roku. W latach 2018–2019 występował jako Stefan DiMera w telenoweli stacji NBC „Days of Our Lives”.

Christopher pod koniec życia zmagał się z różnymi trudnościami. W 2019 roku miał przejść operację kraniotomii po tym, jak upadł w swojej domowej łazience i doznał urazu głowy. W maju aktor został aresztowany na lotnisku Hollywood-Burbank pod zarzutem publicznego spożywania alkoholu.

