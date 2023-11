Legenda po latach wraca na ekrany. Kogo zagra?

Właśnie zakończyły się prace nad produkcją wojskowego filmu akcji z elementami science fiction - "Agent Recon". Gra w nim legendarny ekspert w dziedzinie sztuk walki i słynny aktor Chuck Norris. Film trafi na ekrany kin już w przyszłym roku.

Chuck Norris powraca. Legenda zagra w filmie po 10 latach przerwy

83-letni Chuck Norris w "Agencie Reconie" wciela się w postać Alistaira, szefa tajnej grupy czuwającej nad bezpieczeństwem świata. Wysyła on początkującego agenta Jima (Derek Ting) na misję dowodzoną przez zaprawionego w bojach pułkownika Greena (Marc Singer) i jego doświadczonych żołnierzy. Ich celem jest wyśledzenie tajemniczego zakłócenia energetycznego w bazie w Nowym Meksyku. Zespół spotyka tam niezidentyfikowaną istotę, która ma nie tylko niezwykłą siłę i szybkość, ale także zdolność kontrolowania umysłów wojowników. Rozpoczyna się trudna walka, o to, żeby zapobiec upadkowi ludzkości, do której szybko dołącza także postać grana przez Norrisa.

Legenda wykona słynne kopnięcie z półobrotu?

W filmie nie zabraknie scen walki. Jak opowiedział, w rozmowie z serwisem Deadline, Derek Ting w zespole scenarzystów znalazł się m.in. syn Chucka Norrisa - Dakota, który ułożył choreografię do wszystkich sekwencji walk swojego ojca. Nie wiadomo jednak, czy będziemy świadkami nowego wykonania słynnego kopnięcia z półobrotu. Jak podkreśla reżyser, sceny były kręcone nowoczesnymi kamerami, a ujęcia, które udało się stworzyć, mają zapierać dech w piersiach.

- Szukaliśmy możliwości współpracy z legendarnym Chuckiem Norrisem przy projekcie, w którym mógłby pochwalić się swoimi wciąż wyjątkowymi umiejętnościami w zakresie sztuk walki. Byliśmy podekscytowani, gdy natychmiast dołączył do filmu po przeczytaniu scenariusza Dereka Tinga i nie możemy się doczekać, aż liczni fani zobaczą go z powrotem w akcji - mówią z kolei prezesi Quiver Distribution - producenta "Agenta Recona".

Czytaj też:

Znany aktor ukrywał chorobę. "Po zejściu ze sceny padał jak zbity pies"Czytaj też:

Są wyniki sekcji zwłok Matthew Perry’ego