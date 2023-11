Jak dobrze znasz serial "Przyjaciele"? Rozwiąż QUIZ

"Przyjaciele" to amerykański sitcom, który opowiada o losach sześciorga przyjaciół z Manhattanu. Serial został wyprodukowany przez Davida Crane'a i Martę Kauffman i emitowany w latach 1994-2004. Przez ten czas zdobył ogromną popularność na całym świecie, stając się jednym z najpopularniejszych seriali komediowych wszech czasów.

Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, jak dobrze znasz losy szóstki przyjaciół z Manhattanu!

QUIZ:

Jak dobrze znasz serial "Przyjaciele"? Sprawdź się!

O czym jest serial "Przyjaciele" i kto w nim gra?

Głównymi bohaterami "Przyjaciół są:

Rachel Green (Jennifer Aniston) - młoda kobieta, która po opuszczeniu męża wraca do Nowego Jorku, aby rozpocząć nowe życie.

Monica Geller (Courteney Cox) - perfekcyjna perfekcjonistka, która pracuje jako szefowa kuchni.

Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) - ekscentryczna masażystka, która mieszka w dziwacznym mieszkaniu.

Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) - przystojny aktor, który marzy o sławie.

Chandler Bing (Matthew Perry) - sarkastyczny dowcipniś, który pracuje jako księgowy.

Ross Geller (David Schwimmer) - paleontolog, który jest zakochany w Rachel.

Serial opowiada o ich codziennym życiu, pracy, miłości i przyjaźni. "Przyjaciele" to ciepła i zabawna opowieść o tym, jak ważna jest przyjaźń i wsparcie bliskich osób.

"Przyjaciele" byli wielokrotnie nagradzani, serial zdobył m. in. 6 nagród Emmy i Złoty Glob. W 2015 roku został uznany przez telewizję Bravo za najlepszy sitcom wszech czasów. "Przyjaciele" to kultowy serial, który do dziś cieszy się ogromną popularnością. Serial jest dostępny do obejrzenia na wielu platformach streamingowych.

