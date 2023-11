Księżna Kate ruszyła na pomoc chłopcu. Dziecko miało wypadek. Jest nagranie ze zdarzenia

Książę William i księżna Kate wybrali się z wizytą do Szkocji, gdzie spotkali się z instytucjami wspierającymi społeczności wiejskie w Moray i Inverness. Odwiedzili też organizacje, które pracują z młodymi ludźmi, aby wspierać ich zdrowie psychiczne poprzez lepszy dostęp do ruchu na świeżym powietrzu i możliwości praktycznego uczenia się.

Chłopiec upadł na ziemię. Księżna Kate ruszyła na pomoc

Para książęca w dołączyła też do zespołu Outfit Moray w szkole podstawowej w Burghead i wzięła udział w sesji na rowerze górskim. Atrakcje, w których uczestniczyli, zostały zorganizowane, przede wszystkim, z myślą o uczniach. Kate i William spotkali się z nimi i wtedy doszło do zdarzenia, które poruszyło widzów.

Jeden z chłopców przewrócił się podczas jazdy na rowerze. Reakcja księżnej Walii — w Szkocji znanej głównie jako księżna Rothesay — była natychmistowa. Żona następcy tronu bez wahania ruszyła na pomoc dziecku.

Kate objęła chłopca i zapytała: "czy wszystko jest w porządku?". Chwilę później uklęknęła przed nim, żeby go pocieszyć. Wyjaśniła dziecku, że w trakcie nauki jazdy, może dochodzić do drobnych wypadków, ale nie należy się nimi zrażać. Powiedziała też chłopcu, że jest bardzo dzielny, a nawet namówiła go do udziału w wyścigu.

"Miło było na to patrzeć" — przyznał w rozmowie z MFR News Martin Collins, dyrektor szkoły podstawowej.

Brytyjskie media zachwycają się postawą przyszłej monarchini, która sama jest mamą trójki dzieci — 10-letniego George'a, 8-letniej Charlotte i 5-letnieg Louisa.

