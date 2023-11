Natalia Kukulska o katastrofie, w której zginęła jej mama. "Byłam tam raz w życiu"

Natalia Kukulska to córka Anny Jantar, która zginęła w katastrofie w Lesie Kabackim i Jarosława Kukulskiego. Zaczęła śpiewać profesjonalnie w 1984 roku.

W nowym programie TVN "Autentyczni" piosenkarka odpowiadała na pytania osób w spektrum autyzmu. Bohaterowie byli ciekawi m.in. tego, czy wokalistka boi się podróżować samolotem, skoro jej mama zginęła w katastrofie lotniczej. Natalia Kukulska podkreśliła, że paradoksalnie nie odczuwa strachu. – Nawet miałam jedną koleżankę z chórków, która mówiła: ja tylko z tobą chcę latać, bo dwa razy taka historia się nie zdarza. Ale raz miałam taką sytuację, jedną. Jeden lot, że nałożyły się te same daty. I też leciałam ze Stanów Zjednoczonych. Wtedy za bardzo to rozkminiałam, więc to nie było dla mnie ułatwienie, ale to tylko taki jeden moment – powiedziała.

Piosenkarka została również zapytana, co czuje, gdy przejeżdża obok miejsca katastrofy. – W miejscu wydarzenia, byłam raz w życiu. Sama. Nie czułam potrzeby, żeby iść tam w jakiejś grupie. Spotkałam wtedy niesamowitą osobę, która była świadkiem i która bardzo przeżyła to, co wtedy zobaczyła. Próbowała to opowiedzieć, ale to było trudne. Być tam raz mi wystarczyło. Mam swoje życie i życie swoich dzieci. Staram się nie skupiać na tym, na co nie mam wpływu – przyznała.

Katastrofa w Lesie Kabackim



Katastrofa w Lesie Kabackim to największa katastrofa lotnicza, jaka miała miejsce na terenie Polski. Na pokładzie samolotu PLL LOT znajdowały się 183 osoby. Wszyscy zginęli. Samolot pasażerski należący do linii lotniczych LOT Ił-62 M „Tadeusz Kościuszko” rozbił się 9 maja 1987 roku lecąc z Warszawy do Stanów Zjednoczonych.

Minutę przed zderzeniem kapitan Pawlaczyk zapewniał jeszcze pasażerów, że zrobi wszystko, aby ich uratować. Samolot znalazł się nad Lasem Kabackim. Wleciał w niego z prędkością 470 kilometrów na godzinę. Ostatnie słowa kapitana Zygmunta Pawlaczyka brzmiały: „Dobranoc, do widzenia! Cześć, giniemy!”. Chwilę później samolot zderzył się z ziemią rozpadając się na drobne części. Wybuchł pożar, zapaliło się paliwo. Wszyscy pasażerowie i cała załoga zginęli; łącznie 183 osoby.

Załoga samolotu „Tadeusz Kościuszko" została pochowana na cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Pogrzeb pasażerów-ofiar katastrofy w Lesie Kabackim odbył się 23 maja 1987 roku. Pochowani oni zostali w Warszawie na cmentarzu Komunalnym Północnym. Niestety, ostatecznie udało się zidentyfikować zaledwie 121 osób. Pozostałe zostały pochowane w zbiorowej mogile.