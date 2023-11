Książę Harry odrzucił zaproszenie od króla Karola III. Nie będzie mu towarzyszył w ważnym dniu

Książę Harry oraz jego żona Meghan Markle w styczniu 2020 roku zdecydowali się zrezygnować z obowiązków dotyczących wysokich rangą członków rodziny królewskiej. Przeprowadzili się do USA, gdzie, wraz z dwójką dzieci, mieszkają w Kalifornii.

Sussexowie kontra rodzina królewska

Powody ich odejścia od rodziny królewskiej świat poznał za sprawą udzielonego przez Sussexów w 2021 roku głośnego wywiadu dla Oprah Winfrey. Opowiedzieli w nim o swoich bolesnych doświadczeniach z życia w Pałacu. Przywołali m.in. dyskusje członków rodziny królewskiej na temat koloru skóry ich syna, mówili także o utracie królewskiej ochrony dla chłopca, nachalnych mediach i presji, która doprowadzała księżną Sussex do samobójczych myśli. Od tego momentu między książęcą parą a rodziną Harry'ego narastał konflikt, który podsyciła dodatkowo wydana przez syna króla Karola III autobiografia "Ten drugi".

Co jakiś czas media piszą o możliwym pogodzeniu się ojca z synem, chociaż fakty zdają się temu zaprzeczać. Teraz, według doniesień brytyjskich mediów, książę Harry miał kolejny raz pokazać swojej rodzinie, jaki ma do niej stosunek.

Książę Harry odrzucił zaproszenie króla Karola III. Nie przyleci do Londynu

Duże emocje wśród osób zainteresowanych rodziną królewską budzi zgadywanie, czy książę Harry i Meghan Markle pojawią się na dużych uroczystościach organizowanych przez króla Karola III. Syn monarchy bywał w ostatnim czasie kilka razy w Londynie bez swojej żony, m.in. na koronacji.

Jak donosi Daily Mail, książę Harry najprawdopodobniej nie będzie jednak obecny na 75. urodzinach króla Karola III. Książę Sussex miał odrzucić zaproszenie od swojego ojca na wtorkową uroczystość w Clarence House w Londynie. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu monarcha osobiście zaprosił Harry'ego do uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących pierwszej rocznicy śmierci Elżbiety II i również spotkał się z odmową.

"Sunday Times" do informacji o odrzuceniu zaproszenia na urodzinową imprezę dodaje uwagę, że Harry i Karol wciąż "niewiele ze sobą rozmawiają". Niektóre źródła brytyjskich tabloidów twierdzą, że nie możemy liczyć na kolejne próby podtrzymywania kontaktu z synem ze strony Karola III. Król ma mieć żal do syna m.in. o to, w jaki sposób opisał królową Kamillę w swojej autobiografii.

