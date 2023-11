Niedługo 75. urodziny króla Karola III. Co wiesz o rodzinie królewskiej? Rozwiąż nasz QUIZ

Brytyjska rodzina królewska jest jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych rodzin na świecie. Rodzina Windsorów od 1917 roku sprawuje władzę nad Wielką Brytanią i kilkunastoma innymi krajami Wspólnoty Narodów. Królem Wielkiej Brytanii jest obecnie Karol III, który wstąpił na tron po śmierci swojej matki - królowej Elżbiety II - we wrześniu 2022 roku. Elżbieta II była jak dotąd najdłużej panującym monarchą brytyjskim i jednym z najdłużej panujących monarchów w historii świata.

75. urodziny króla Karola III bez księcia Harry'ego?

Król Karol III urodził się 14 listopada 1948 roku w Londynie. Przed nimi drugie urodziny, które będzie obchodził jako monarcha. Tradycją jest już to, że monarcha brytyjski świętuje dwa razy w roku. Państwowe obchody pod nazwą Trooping the Colour odbywają się w czerwcu. W tym roku król Karol III wziął m.in. udział w paradzie na koniu, powracając tym samym do tradycji sprzed dekad.

14. listopada król Anglii będzie świętował swoje 75. urodziny. Nie będą one miały tak uroczystego charakteru, jak czerwcowe obchody, ale na pewno będzie je spędzał w gronie najbliższych.

Monarchę może spotkać jednak przykrość ze strony jednego z członków rodziny. Jak donoszą brytyjskie media, wśród uczestników przyjęcia zabraknie prawdopodobnie jednego z synów Karola III. Według informacji Daily Mail, książę Harry najprawdopodobniej nie będzie obecny na 75. urodzinach ojca. Książę Sussex miał odrzucić zaproszenie na wtorkową uroczystość w Clarence House w Londynie.

