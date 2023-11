Nowe informacje ws. Sylwestra Marzeń z Dwójką. TVP ogłasza ważny przetarg

Sylwester Marzeń z Dwójką organizowany jest przez Telewizję Polską w Zakopanem od 2016 roku. Impreza nie odbyła się w tym okresie tylko raz, w czasie pandemii koronawirusa, w 2020 roku. Wówczas koncert został przeniesiony do Amfiteatru w Ostródzie. Przez te kilka lat na scenie w Zakopanem występowały topowe polskie i zagraniczne gwiazdy. Pojawili się tam m.in.:

Justyna Steczkowska,

Edyta Górniak,

Zenon Martyniuk,

Sławomir i Kajra,

Viki Gabor,

Black Eyed Peas czy

Natalia Oreiro.

Sylwester Marzeń z Dwójką 2023. Odbędzie się w Zakopanem?

Wciąż nie podano oficjalnej informacji o tym, czy Sylwester marzeń z Dwójką w tym roku w ogóle się odbędzie. W związku z ostatnimi działaniami Telewizji Polskiej, można się jednak tego spodziewać. Jak podaje serwis Wirtualnemedia.pl, TVP ogłosiła przetarg związany z nagłośnieniem Sylwestra marzeń z Dwójką.

"Informujemy o wszczęciu postępowania zakupowego, którego przedmiotem jest: Usługa sceno-techniczna zakładająca uzyskanie pożądanego przez TVP zamysłu dźwiękowego realizatora z wykorzystaniem sprzętu własnego Zleceniobiorcy (nagłośnienie) z transportem, ubezpieczeniem i obsługą do audycji "Sylwester Marzeń z Dwójką 2023/2024"" — czytamy na stronie z przetargami.

Jak wskazano, oferty mogą być składane do 10 listopada do godz. 13.00. Usługa ma być realizowana w okresie od 27 grudnia br. do 3 stycznia 2024 r. W dokumentach przetargowych widnieje informacja na temat tego, że "jedynym kryterium oceny ofert o wadze 100 proc. jest całkowita cena netto".

Wciąż nie ma umowy z burmistrzem miasta

Lokalizacja koncertu nie jest jeszcze przesądzona, ponieważ organizator wciąż nie podpisał umowy z Urzędem Miasta Zakopane. W ubiegłym roku doszło do tego w drugiej połowie listopada.

— Rozmowy trwają. Jeżeli tylko będą jakieś konkretne informacje, to na pewno udostępnimy je mediom. Natomiast na dzisiaj żadne dokumenty nie są podpisane, więc dopóki one nie będą sformalizowane, to niestety nie mam nic do przekazania — mówiła w rozmowie z Plejadą pod koniec października Agnieszka Nowak-Gąsienica, zastępca burmistrza Zakopanego.

