Słynny aktor zapowiada ostatnią walkę w Fame MMA. Kto będzie jego rywalem?

Sebastian Fabijański to znany polski aktor, który może pochwalić się rolami w dużych produkcjach, takich jak:

"Kamerdyner",

"Kobiety mafii",

"Botoks",

"Psy 3. W imię zasad",

"Pitbull. Niebezpieczne kobiety" czy

"Jak pokochałam gangstera".

Znany jest również z działalności jako raper i freak fighter.

Znany aktor w Fame MMA. Ile zarobił?

Pierwszy raz o tym, że Sebastian Fabijański będzie walczył w Fame MMA dowiedzieliśmy się 6 listopada 2022 roku. Aktor ogłosił to w swoich mediach społecznościowych, a wiadomość nie spodobała się wielu jego fanom. W komentarzach podkreślano, że gwiazdor polskiego kina zaprzepaści tym ruchem swoją karierę.

Fabijański ma już za sobą dwie walki w oktagonie. Pierwszą z nich stoczył z raperem Wac Toja, drugą z Filipem "Filipkiem" Marcinkiem. Obie przegrał bardzo szybko przez nokaut. Z doniesień medialnych wynika, że za swój udział w galach freak fightowych aktor każdorazowo otrzymuje ponad pół miliona złotych.

Sebastian Fabijański kończy z walkami na ringu. Zapowiada ostatnią

Teraz na Instagramie Fabijańskiego pojawiła się zapowiedzieć jego ostatniej walki w Fame MMA. Po niej nie zamierza już kontynuować popisów na ringu. Aktor pojawi się na ringu w łódzkiej Atlas Arenie 9 grudnia.

"9.12, w Łódzkiej Atlas Arenie skończy się moja przygoda z @famemmatv. Niech to będzie SPEKTAKULARNY finał tej trylogii. Nie wiem czy Tik Tok jest na to gotowy!;) Ps. A od 12.01 zapraszam do kin na film ze mną w roli głównej! Więcej szczegółów wkrótce:)" - zapowiada.

Kto będzie rywalem?

Wiadomo już, że aktor zmierzy się z Sylwestrem Wardęgą, o którym w ostatnich tygodniach zrobiło się głośno po tym, jak ujawnił aferę pedofilską w środowisku youtuberów, która zyskała nazwę Pandora gate.

