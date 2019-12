Tusk powróci do polskiej polityki? Wyborcy jednej partii nie tracą nadziei

Kontrowersyjny "Imam pokoju" odwiedził Polskę. Stanowczo skomentował to, co zobaczył

Mohamad Tawhidi, znany jako "Imam Pokoju" odwiedził Polskę. Kontrowersyjny komentator nawołujący do reformacji islamu w krótkim wpisie podsumował to, co zobaczył nad Wisłą.